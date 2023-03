Allerta meteo in Campania: il sindaco di Salerno "chiude" parchi e cimitero

Chiusi parchi, giardini e cimitero, da questo pomeriggio e fino alle ore 20 di domani, a Salerno.

Lo ha deciso il sindaco Vincenzo Napoli, divulgando l'ordinanza per scongiurare danni e disagi causati dal forte vento previsto, per le prossime ore, con l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Campania. Dunque, i cittadini non avranno accesso ai polmoni verdi della città, nè potranno recarsi al cimitero, fino a giovedì sera.