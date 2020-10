Nocera Inferiore: scatta la chiusura dei parchi pubblici, sanificazione nelle sedi comunali

E' stata pubblicata, a Nocera Inferiore, l'ordinanza sindacale 44 del 18 ottobre per la sospensione delle attività e la chiusura fisica di tutti i parchi giochi comunali, sia in gestione pubblica che affidati a terzi. Sono comprese le strutture dedicate alle attività sportive in essi presenti: il provvedimento è in vigore fino al 30 ottobre.

La sanificazione

Inoltre con altro provvedimento è stata disposta la chiusura al Pubblico delle sedi Comunali per il giorno 19 ottobre per consentire le operazioni di sanificazioni delle sedi comunali e l’organizzazione dei lavoratori per lo smart working. Chiuse al pubblico le sedi di Piazza Diaz, via Guerritore, Via Libroia e Biblioteca Comunale. Il Comune, infine, annuncia un avviso per la regolamentazione degli accessi da martedì 20 ottobre.