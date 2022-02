Via Nizza saluta Aldo, lo storico parrucchiere per uomo abbassa la saracinesca

Ha abbassato la sua saracinesca di via Nizza, il parrucchiere per uomo, Aldo Fontana. Dopo 44 anni di attività, il noto coiffeur è andato in pensione.

Benvoluto e stimato da chiunque lo conosca, Fontana ha rappresentato un punto di riferimento importante per professionisti e cittadini che, nel suo salone, scambiavano chiacchiere ed opinioni, riscoprendo il valore umano più puro delle relazioni di cui la quotidianità si nutre per godere di quella serenità d'altri tempi, tra un sorriso e una spuntatina di capelli. La chiusura del parrucchiere ha destato dispiacere in molti salernitani.