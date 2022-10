Padula al setaccio: chiuso un ristorante non a norma

Padula al setaccio: i carabinieri, insieme al perconale dell'Asl di Salerno, hanno controllato diversi esercizi commerciali nel comune valdianese.

I dettagli

In particolare, nel mirino dei militari, un ristorante sito lungo la SS19: è stata disposta la chiusura del locale per carenze strutturali e sono state anche sollevate sanzioni per carenze igienico-sanitarie. Il monitoraggio continua.