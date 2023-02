Chiusura della De Filippis, il Comitato dei genitori: "L'assessore ci ha mentito, intervenga il Prefetto"

"A noi non risulta alcun atto da parte del Comune di Salerno che possa tradursi in una trattativa o qualcosa di simile”. Questa la risposta che i vertici della comunità Salesiana hanno riservato ai genitori del Comitato costituito per scongiurare l'annunciata chiusura della scuola media De Filippis. “Siamo stati letteralmente presi in giro dall’assessore comunale alla pubblica istruzione, Gaetana Falcone - tuonano i genitori degli alunni - Di recente, l’assessore aveva detto che, per conto del Comune, stava cercando di risolvere la questione con i Salesiani. Di questo purtroppo non vi è alcuna traccia. Ne abbiamo avuto prova parlando con la parte interessata. Purtroppo, il Comune non ha fatto nulla per scongiurare la chiusura della scuola".

La denuncia

Il Comitato dei genitori della scuola media De Filippis, dunque, non ci sta e intende portare avanti la sua battaglia pacifica per evitare che il plesso ai Salesiani chiuda i battenti. Lo stop delle lezioni della De Filippis, infatti, per le famiglie comporterebbe notevoli disagi di natura logistica, economica e, per gli stessi alunni, anche psicologica ed emotiva: “Non ci faremo prendere in giro da nessuno: il sindaco Napoli deve farsi carico di questa vicenda, perché i problemi dei cittadini e delle famiglie di Salerno non compaiono, per poi scomparire misteriosamente, solo nei periodi di campagna elettorale. La scuola è un diritto primario per i nostri figli. I Salesiani sono stati chiari: non hanno ricevuto fino ad ora alcuna proposta da parte dell’Amministrazione comunale ed, inoltre, nella massima trasparenza, hanno detto di essere aperti a qualsiasi soluzione nell’unico interesse dei ragazzi, della scuola e della comunità locale. E’ ora, dunque, che l’amministrazione comunale prenda in seria considerazione questa problematica, anche perché sul tappeto esistono a quanto pare tutti i margini per risolverla nel migliore dei modi”.

L'appello

Infine, l'appello al Prefetto: "Chiediamo l’intervento del Prefetto affinché attivi ad horas un tavolo di regia che possa garantire a noi e ai nostri figli e alle tante famiglie coinvolte, la massima trasparenza nelle trattative per la risoluzione del problema. I nostri figli hanno tutto il diritto di proseguire gli studi nella propria scuola, così come accade in altre zone della città. Non esistono studenti di serie A o di serie B”, hanno concluso i genitori.