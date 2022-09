Allerta meteo in Campania: alcuni sindaci salernitani chiudono le scuole

Scuole chiuse per il maltempo. Dopo l’allerta meteo Arancione emessa dalla Protezione civile, valevole dalle ore 21 di oggi per 24 ore, alcuni sindaci della provincia stanno predisponendo, con apposite ordinanze, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

L'elenco

E’ il caso, almeno per il momento, dei comuni di Cava de’ Tirreni e Sarno.

In aggiornamento