Chiusura via Napoli, il Comitato di quartiere al Psi: "Siamo stupiti e preoccupati"

“La proposta del Psi del Comune di Salerno di chiudere al traffico veicolare Via Achille Napoli, in seguito all’ultimo incidente stradale che ha causato danni a due dissuasori, ha destato stupore e preoccupazione”. Lo sostiene, in una nota, il Comitato di Quartiere di Santa Margherita che risponde al capogruppo socialista Antonello di Popolo.

La replica

“Il presidente del comitato di Quartiere suggerisce come prima azione l’implementazione di un nuovo arredo urbano per Via Achille Napoli e Viale Kennedy. Questo intervento - aggiunge - mirerebbe a garantire la sicurezza stradale, evitando la necessità di chiudere strade al traffico veicolare”. Poi, il presidente del Comitato di Quartiere propone un “potenziamento dei controlli da parte della Polizia Municipale per assicurare la viabilità non solo di Via Achille Napoli e Viale Kennedy ma anche di Via Nino Mancuso, un’altra strada che richiede maggiore attenzione per migliorare la sicurezza cittadina”. Infine, il presidente esprime la sua sorpresa “nel considerare la chiusura di una strada come risposta a incidenti stradali, sottolineando che, secondo tale logica, dovrebbe forse essere chiuso anche Corso Garibaldi nei pressi delle Poste Centrali, dato che quell’incrocio è spesso coinvolto in incidenti stradali”.