A2 Autostrada del Mediterraneo, chiusure notturne a San Mango

Anas annuncia che, per consentire le verifiche tecniche all'interno delle gallerie Montevetrano I e Montevetrano II, sono state disposte delle limitazioni al transito - in orario notturno - lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, nel territorio di San Mango Piemonte, in provincia di Salerno.

I dettagli

In particolare, nei giorni di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29, tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura al transito della A2, in direzione nord, dal km 18,820 al km 8,500, con uscita obbligatoria dall'Autostrada in direzione nord dal km 18,820 (Svincolo Pontecagnano nord) al km 8,500 (Svincolo di Fratte/Salerno) con contestuale chiusura della rampa di ingresso in direzione nord dell'A2 dello svincolo di Pontecagnano nord e contemporanea chiusura della rampa di ingresso/uscita in direzione nord dell'A2 dello svincolo di S. Mango Piemonte.

Il traffico in direzione nord verrà deviato con uscita obbligatoria dall’Autostrada presso lo svincolo di Pontecagnano Nord (km 18,820), e proseguirà sulla la SS 18/88 Tangenziale di Salerno fino allo svincolo di Fratte/Salerno (km 8,500) in direzione A2, con rientro in Autostrada e dallo svincolo di Fratte immissione in A2 per le direzioni A30 ROMA; Avellino; A3 Napoli; Salerno Centro; Porto di Salerno.

La chiusura dell’Autostrada interesserà anche l’area di servizio AGIP di Salerno est.