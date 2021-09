Residui di cibo e botti in strada: il degrado a Salerno

Avanzi di anguria, cartoni della pizza e polvere da sparo che è in "sosta forzata" e pericolosa in strada. A Salerno, a pochi passi dal lungomare, c'è immondizia che va immediatamente rimossa.

I dettagli

In alcuni casi a proposito dei botti esplosi e poi abbandonati in strada, potrebbe occorrere un lavoro supplementare, per evitare che vi sia qualche miccia inesplosa. Le immagini sono state realizzate dal fotoreporter Guglielmo Gambardella. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale con l'invio di personale preposto alla pulizia delle strade.