Cicerale, terminati i lavori di messa in sicurezza sulla Sp 83

La Provincia di Salerno ha terminato gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale ricadenti nel comune di Cicerale, sulla SP 83, per un ammontare complessivo di 60.724,76 euro. Si è trattato di lavori di sistemazione e messa in sicurezza di tratti di strada fortemente disconnessi.

Il commento

I lavori sono stati coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. "I cantieri nei nostri territori - dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese - sono fondamentali non solo per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”