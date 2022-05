Il Prefetto Francesco Russo in visita a Cicerale

Visita a Cicerale per il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, recatosi stamane in Comune per incontrare il Commissario Straordinario, il Viceprefetto Roberto Amantea, che dal 2021 gestisce l'ente a seguito dello scioglimento del consiglio comunale.

La visita

L'incontro di stamane rientra nell'iniziativa avviata dal Prefetto e finalizzata a mantenere un contatto con il territorio e con gli amministratori locali. Durante la visita si è discusso di eccellenza territoriali, fichi e ceci in primis, e delle numerose bellezze presenti nell'antico borgo di origine medievale.