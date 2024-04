Tensione, ieri, a Montecorvino Pugliano, dove un bimbo autistico di 3 anni, per cause da accertare, si è allontanato da una casa famiglia. Immediate le ricerche dei carabinieri per rintracciare il piccolo. Poi, fortunatamente, è stato trovato da un gruppo di ciclisti lungo “La Montagnola” e affidato ai militari. Sospiro di sollievo nella comunità.