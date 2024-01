Cilentana, l'annuncio dell'Anas: "Lavori al via a breve, l'obiettivo è riaprire il viadotto Acquarulo entro Pasqua"

"L'obiettivo è aprire il viadotto Acquarulo entro Pasqua". È quanto annuncia Anas in una nota. Conclusa la progettazione esecutiva dell'intervento di ripristino, si procederà con la predisposizione dei lavori, che cominceranno verosimilmente entro la prossima settimana.

L'intervento

Dopo aver chiuso l'opera a causa di un'anomalia riscontrata in un giunto di dilatazione, i tecnici di Anas e di una società di ingegneria specializzata hanno condotto indagini approfondite. A seguito di tali rilievi si è deciso di intervenire sulla pila 5 del viadotto, utilizzando ponteggi sospesi a causa dell'altezza dell'opera (oltre 50 metri dal suolo). L'intervento, descritto come "chirurgico" e complesso, dipenderà in gran parte dalle condizioni meteorologiche e necessiterà di costanti verifiche tecniche. Attualmente, sono in corso le procedure amministrative necessarie per l'avvio dei lavori, che dovrebbero iniziare entro la prossima settimana. "L'obiettivo - spiegano da Anas - è ripristinare la circolazione sul viadotto prima della prossima Pasqua". La chiusura del tratto fra Vallo della Lucania e Massicelle, legato proprio alle criticità riscontrate sul viadotto, stanno creando non pochi disagi ai pendolari ed agli studenti che quotidianamente compiono quel percorso per raggiungere le sedi lavorative e scolastiche.