Cilentana, spunta un autovelox anche a Perito: "Intervenga la magistratura"

Spunta un nuovo autovelox nel Cilento. E con esso divampano le polemiche. Nella giornata di ieri, infatti, gli agenti della Polizia Locale di Perito (come mostra la foto pubblicata da Noi Consumatori) si sono posizionati, sotto ad un cavalcavia, con l’apparecchio elettronico ed avrebbero iniziato a rilevare la velocità dei veicoli in transito su un tratto stradale dove, per lavori, il limite è di 50 km orari.

La polemica

Di qui l’ira del rappresentante di Noi Consumatori, l’avvocato Giuseppe Russo: “Nostre fonti – scrive su Facebook - ci segnalano che anche domani mattina (oggi per chi legge) si metteranno illegalmente ed illegittimamente sotto il ponte uscita Perito dietro il guardrail. Evidentemente Rutino Docet. Infatti – denuncia – hanno iniziato a fare multe anche la Polizia Municipale di Vallo della Lucania e adesso abbiamo Perito. La magistratura deve intervenire. E’ una questione di credibilità”. E annuncia: “Ci fermeremo solo dopo che su tutta la Cilentana sarà ripristinata la legalità”.