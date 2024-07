Cilentana e Bussentina: nuovi limiti di velocità, le disposizioni dell'Anas

Novità sulla velocità massima consentita sulla variante alla Cilentana e sulla Statale 19 (Bussentina). Come disposto da Anas, sulla Cilentana che collega Agropoli con Policastro, il limite di velocità è stato stabilito a 50 km/h lungo l’intera tratta. L'obiettivo del provvedimento, è stato elevare gli standard di sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti in un tratto caratterizzato da alcune criticità infrastrutturali. L’Anas ha inoltre previsto l’installazione di un'apposita segnaletica verticale per informare gli automobilisti del nuovo limite.

Bussentina

Sulla Statale Bussentina, a causa di problemi strutturali rilevati sul viadotto Mastromarco, l’Anas ha adottato misure specifiche per garantire la sicurezza in vista di interventi di manutenzione. In particolare, sulla tratta direzione Sapri, è stata disposta la chiusura della corsia di marcia con l’istituzione del doppio senso di circolazione sulle due corsie rimanenti, marcia e arrampicata, in direzione Buonabitacolo e A2. Il limite di velocità anche in questo caso è stato ridotto a 50 km/h. Infine, sul viadotto Mastromarco, ora vigono delle limitazioni al carico massimo transitabile, su tutte le corsie.