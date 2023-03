Cilentana, lavori al sovrappasso ‘Parco Sogno’ verso il completamento

Saranno completati entro la prossima settimana, i lavori lungo la SS18/VAR “Cilentana”, in corrispondenza della via comunale ‘Parco Sogno’. Resta da concludere, infatti, soltanto una tratta di nuova pavimentazione sul sovrappasso, al fine di rimuovere completamente i new jersey presenti. Le attività rientrano nell’ambito di un unico appalto per interventi di manutenzione relativi al consolidamento ed alla conservazione di otto opere di questa strada, situate nel territorio comunale di Agropoli, per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Per quanto attiene poi al sovrappasso di scavalco alla strada comunale via Bolivar (in corrispondenza del km 103,090) le lavorazioni sono state ultimate, con conseguente rimozione del cantiere lungo la SS18/VAR “Cilentana”; la messa in esercizio della sottostante viabilità resta in capo all’Ente Comunale.

I dettagli

Per queste due opere sono stati eseguiti lavori strutturali, consistenti nella realizzazione di nuovi muri d’ala in cemento armato, su ambedue i lati della scarpata stradale, mediante la preventiva costruzione di paratie di pali, oltre ad interventi su cordoli e barriere. Allo stato attuale sono in corso le lavorazioni su altre due opere, al km 102,650 ed al 102,880, relative al rifacimento dei cordoli per la successiva installazione delle barriere di sicurezza sull’opera, con l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo, che proseguirà – in funzione dell’avanzamento dei lavori per tratte di circa 250 metri – fino alla fine del mese di aprile.

L'annuncio

Successivamente l'intervento interesserà, gradualmente, le restanti quattro opere, con lavori meno impattanti sulla circolazione, afferenti esclusivamente al rifacimento dei cordoli e delle barriere stradali. La finalità degli interventi è quello di potenziare le opere dal punto di vista sia statico che funzionale, incrementando così gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera statale “Cilentana”.