Nuove fermate Frecciarossa in Cilento, Rescigno: "Non bastano"

"Collegamenti verso il Cilento ancora insufficienti". È quanto afferma Carmela Rescigno, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e segretario della commissione Turismo della Regione Campania, dopo l'annuncio di Trenitalia in merito all'aumento delle fermate nel Cilento dei Frecciarossa nel fine settimana.

Il commento

“L’iniziativa di Trenitalia - spiega Carmela Rescigno - è sicuramente un fatto positivo. Peccato però che non basti. I collegamenti di Trenitalia verso le mete cilentane restano ancora insufficienti per coprire l’utenza. Basta leggere i dati: la sola località di Pisciotta ospiterà circa 500mila turisti in estate, tra hotel, case vacanze e B&B. Non bastano due corse in più per coprire l'afflusso turistico. Il servizio va potenziato già da quest’anno, senza perdere altro tempo. Promuoverò nelle prossime ore l’istituzione di un tavolo tecnico tra Trenitalia, imprenditori del settore turistico dell’area cilentana e Regione per individuare una soluzione rapida”.