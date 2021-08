Tanta paura a Palinuro: auto in retromarcia sfonda le vetrine di un negozio

E' assai probabile che il conducente, dopo aver parcheggiato l'auto, non abbia inserito il freno a mano. Per questo motivo, l'auto in sosta ha cominciato a muoversi. Non ci sono stati feriti

Tanta paura nel pomeriggio in Cilento, a Palinuro. Nei pressi del bivio di Centola - scrive Infocilento - un’auto che era in sosta ha preso improvvisamente velocità, percorrendo un tratto di strada in retromarcia. Poi ha impattato contro le vetrine di un negozio.

I dettagli

