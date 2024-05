Blitz della Finanza, scoperta una sala slot illegale: multato il titolare

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha scoperto, nei giorni scorsi, un esercizio commerciale avente quale attività accessoria l’offerta di apparecchi per il gioco, risultata aperta, con libero accesso anche in orario notturno.

Le irregolarità

In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania, insospettiti dalla presenza di alcune autovetture su una strada dove, di notte, non si è soliti parcheggiare, hanno notato una sala slot nella quale erano presenti diverse persone, tra le quali tre “clienti” intenti a giocare con apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP(anche dette New Slot) ovvero giochi elettronici che erogano vincite in denaro, il cui uso è assolutamente vietato ai minori di 18 anni. I riscontri eseguiti in loco, in particolare, hanno permesso di constatare l’assenza del titolare dell’esercizio commerciale e/o di una persona preposta, che a norma di legge deve essere sempre presente. Difatti, per eventuali assenze, la normativa permette di individuare un rappresentante (detto preposto) che dovrà avere i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, nonché il visto da parte dell’autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato l’autorizzazione.In questo caso, i militari hanno accertato che le persone trovate all’interno della sala slot hanno avuto accesso liberamente senza che alcuno effettuasse i dovuti controlli di rito.

La sanzione

Di consegueza, al titolare dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa da 516 euro a 3.098 euro ed una sanzione accessoria, attualmente al vaglio dell’Autorità giudiziaria, per la sospensione e/o la revoca della licenza, sulla base del controllo operato.