Sorpresa nel mare del Cilento: pescato e liberato un piccolo squalo "Mako"

E' accaduto, oggi, a largo di Pioppi (Pollica). È una delle poche specie di squalo che, come lo squalo bianco o lo squalo pinna nera del reef, sono in grado di effettuare il breaching

Sorpresa, a largo di Pioppi (Pollica), dove alcuni pescatori hanno pescato un esemplare di squalo Mako, appartenente alla famiglia dello squalo bianco, anche se ha dimensioni nettamente più piccole. Successivamente, è stato nuovamente liberato in mare aperto.

Le caratteristiche

Imprevedibile negli attacchi, sfrutta la sua accelerazione bruciante per catturare prede veloci come tonni e pesce azzurro. È una delle poche specie di squalo che, come lo squalo bianco o lo squalo pinna nera del reef, sono in grado di effettuare il breaching, ovvero di saltare fuori dall'acqua, anche ben oltre la lunghezza del proprio corpo: nel caso specifico, il mako può elevarsi, balzando, persino a 7 metri d'altezza dalla superficie.