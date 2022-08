La denuncia: "Treni per il Cilento sovraffollati: viaggiatori lasciati a terra"

Il Centro per i Diritti del Cittadino (Codici) scrive a Regione e Trenitalia per denunciare la situazione dei treni regionali che raggiungono il Cilento. Il problema primario è il "sovraffollamento oltre ogni limite di capienza".

Le criticità

La situazione si aggrava nel mese di agosto. “I collegamenti nel periodo estivo - spiega Giuseppe Perillo, segretario di Codici delegazione Cilento - non sono adeguati alla richiesta dell’utenza, con carrozze affollate oltre il consentito. Nelle giornate e nelle ore di punta alcuni viaggiatori non sono potuti neanche salire a bordo perché nelle vetture i viaggiatori erano ammassati fino alle porte d’accesso. La situazione è divenuta insostenibile in questo mese di agosto, in cui il fenomeno s’è verificato con maggiore frequenza. Ciò non è più tollerabile né per i turisti né per i pendolari".

La richiesta

Per questo motivo l'associazione chiede di riprogrammare i servizi commerciali dei treni regionali nel Cilento "in funzione dell’effettiva esigenza di mobilità estiva, al fine di scongiurare il ripetersi di tali situazioni critiche".