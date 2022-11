Battipaglia, consiglio comunale monotematico sulla questione cimitero

Consiglio comunale monotematico a Battipaglia. La convocazione è fissata per lunedì 7 novembre alle 18 in prima convocazione ed alle 19 in seconda.

Il tema

All'ordine del giorno la mozione dei consiglieri di opposizione, sull'adozione "degli opportuni provvedimenti tecnico/amministrativi finalizzati ad una nuova gara d'appalto per il completamento dei lavori per l'ampliamento del cimitero di via della Pace".