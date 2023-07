Via libera alla costruzione dei loculi presso il cimitero di San Marzano sul Sarno. Il consigliere comunale delegato ai servizi cimiteriali, Pasquale Alfano, ha annunciato l'avvio dei lavori previsti con determina del 17 luglio scorso. Entro sei mesi verranno consegnati i loculi ai cittadini che li avevano acquistati.

I lavori

"Sono profondamente soddisfatta - afferma la sindaca Zuottolo - dell'avvio dei lavori dei loculi presso il nostro cimitero di San Marzano sul Sarno. Era un progetto cruciale che si aspettava da anni. Ora finalmente siamo riusciti a vedere il sogno diventare realtà. Voglio ringraziare il consigliere comunale delegato ai servizi cimiteriali, l'avvocato Pasquale Alfano, per la sua dedizione e il suo impegno nell'ottenere questo risultato in così breve tempo. Questo è un passo importante per la nostra comunità, poiché garantirà un servizio adeguato e rispettoso per i nostri cari defunti e per le loro famiglie. Continueremo a lavorare per migliorare la nostra città e rispondere alle esigenze dei cittadini. Molti ci avevano criticati. Ci avevano contestato dicendo che pensavamo solo ad altro. Questa è miglior risposta a chi portava avanti polemiche strumentali. Per me l'avvio di questi lavori è un traguardo importantissimo, più dell'avvio del restyling dello stadio comunale. Questa è un'opera pubblica su cui tanti cittadini hanno investito i risparmi di una vita". "La nostra amministrazione ha dimostrato di avere un'impostazione di basata sull'efficienza e la risoluzione dei problemi, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti” aggiunge il consigliere comunale Alfano.