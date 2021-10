Cimitero di Pagani, al via la riorganizzazione per il pagamento delle lampade votive

Per chi non avesse ancora provveduto ai pagamenti, i bollettini sono disponibili presso l’ufficio. L’accesso al pubblico è previsto nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30

Servizio lampade votive, i cittadini di Pagani sono stati invitati a recarsi presso l’ufficio cimiteriale di via Leopardi per la consegna delle copie dei bollettini dei pagamenti effettuati per gli anni 2020 e 2021. Il servizio, in capo alla partecipata comunale Sam, è in riorganizzazione con un impiegato che se ne occuperà in maniera esclusiva.

L'avviso

Per una corretta gestione dei pagamenti avvenuti e la programmazione dell’annualità 2022 viene chiesto ai cittadini che abbiano provveduto al regolare pagamento di portarne copia, per poter certificare la propria posizione all’interno del database. Per chi non avesse ancora provveduto ai pagamenti, i bollettini sono disponibili presso l’ufficio. L’accesso al pubblico è previsto nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30.