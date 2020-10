Cimitero di Pellezzano, al via la messa in sicurezza di muretti e viali

Work in progress per la messa in sicurezza della viabilità e dei muretti di delimitazione dei viali all’interno del cimitero comunale. A renderlo noto è il sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

I lavori

L’intervento, approvato con delibera di giunta numero 102 dello scorso 11 settembre, è finanziato con l’utilizzo del contributo di 90 mila euro assegnato al Comune di Pellezzano ai sensi dell’art. 1, comma 29, della legge 27/12/2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero degli Interni in data 04 gennaio 2020. I lavori sono stati affidati alla ditta “Gruppo Caccavale srl”, che si aggiudicata la gara d’appalto con un ribasso del 10,11% per un importo contrattuale di 65.005,64 euro su una base d’asta di 71.044,60 euro. Secondo quanto stipulato nel contratto d’appalto, termineranno nel febbraio del prossimo anno.

Il commento di Morra: