Pontecagnano, assegnati loculi ed ossari al cimitero comunale

Prime concessioni dei loculi ed ossari del cimitero comunale di Pontecagnano Faiano. L'amministrazione ha annunciato la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa a 150 assegnazioni attribuite in base ai requisiti richiesti dal bando. 159 gli ossari e 8 i loculi assegnati.

Le dichiarazioni

"Chiudiamo finalmente il cerchio ed assegniamo gli spazi richiesti alle famiglie destinatarie del provvedimento. Ci riteniamo più che soddisfatti del risultato e andremo avanti nella ottimizzazione e nella cura di un’area molto cara alla comunità, che merita tutta la nostra attenzione ed il nostro impegno" sottolinea il consigliere con delega ai Servizi Cimiteriali Gaetano Nappo. "Il cimitero - aggiunge il sindaco, Giuseppe Lanzara - resta un luogo sacro, cui dobbiamo continuare a riservare il massimo sforzo. Ringrazio gli uffici comunali per aver dato seguito ad un impegno assunto con i cittadini e confido in una sempre crescente attività di perfezionamento della vasta area di Via Pompei. Nelle prossime settimane sarà pubblicizzato il nuovo bando per l’assegnazione degli ossari e dei loculi non assegnati in questa prima tranche: come è evidente il lavoro continua".