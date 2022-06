Pontecagnano, il cimitero chiude per lavori

Cimitero chiuso per tre giorni per "garantire il regolare completamento dei lavori di bitumazione". È quanto prevede l'ordinanza emessa dal sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara.

Il provvedimento

L'ordinanza prevede la chiusura straordinaria del camposanto nei giorni mercoledì 29, giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio. In questi giorni "saranno asfaltate le aree afferenti il vialone principale, la chiesa/cappella e le aree pertinenti alla camera mortuaria ed agli uffici cimiteriali". Per tale motivo "si ritiene opportuno inibire l’accesso ordinario al luogo di commemorazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori".