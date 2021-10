Cimitero nel degrado a San Marzano sul Sarno, l'ira dell'opposizione: "E' abbandonato a se stesso"

Cimitero ancora nel degrado a San Marzano sul Sarno, il gruppo consiliare "#Noi sempre tra voi" chiede interventi urgenti per ripristinare il decoro nella struttura.

La denuncia

I consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo, Colomba Farina e Maria Calenda descrivono qual è la situazione attuale: "Al cimitero bisogna fare sempre i conti con dei rifiuti che, da tempo, non vengono rimossi e sono in bella vista. Resta inaccettabile la mancanza di rispetto verso i defunti che riposano in questo camposanto. Il cimitero, lo abbiamo già detto nei mesi scorsi, deve essere il luogo della memoria e del rispetto, non della vergogna. Non è possibile vedere cassoni stracolmi di materiale che andrebbe immediatamente rimosso e smaltito. L'amministrazione comunale intervenga quanto prima. Vero è che sono defunti, e non “votano”, ma il cimitero resta comunque un luogo molto caro a tutti per il rispetto che ogni parente porta ai propri cari".