Emergenza Covid, il cinema Apollo sospende temporaneamente l'attività

Stop temporaneo dell'attività per il cinema Apollo di Salerno. In un avviso esposto sulla vetrina della sala, nonchè sui social, è stato spiegato il motivo della sospensione delle proiezioni.

L'avviso

“Alla luce dell’attuale situazione pandemica, la direzione del cinema Apollo ha deciso di chiudere temporaneamente.

La riapertura è prevista per il 10 febbraio con il film “Marry Me” con Jennifer Lopez e Owen Wilson. "La nostra ampia sala è uno dei posti più sicuri per godersi un bel film in totale sicurezza e serenità”, precisano i titolari, rassicurando gli utenti.