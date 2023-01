Pontecagnano, ex Cinema Nuovo: i rilievi di Sinistra Italiana e Movimento Cinque Stelle

Sinistra Italiana e Movimento Cinque Stelle intervengono sulla questione relativa all'ex Cinema Nuovo di Pontecagnano Faiano, che a stretto giro sarà sostituito da un palazzo a sette piani alla base del quale vi sarà una sala polifunzionale che il privato donerà al Comune come da accordi.

Movimento Cinque Stelle

Secondo il Movimento Cinque Stelle "la programmazione della Pontecagnano Faiano del futuro passa attraverso il tradimento di uno scopo, quello della tutela del diritto alla città". Due i punti che i grillini individuano quali centrali nella gestione della vicenda da parte dell'amministrazione: la decisione di non acquistare nel 2021 lo stabile dagli eredi Cascavilla, favorendo l’operazione lecita e pragmatica del privato; la scelta di far nascere un grattacielo di sette piani nel pieno centro della città con un carico insediativo enorme, di circa 28 famiglie, in una zona che è un collo di bottiglia e che per stessa ammissione dei proprietari non ha abbastanza aree da cedere come standard urbanistici. L’assenza di queste aree ha reso necessario monetizzare buona parte dei 1152 m² che per legge spettavano alla città. "Il diritto alla città - si legge nella nota del Movimento - si infrange contro il diritto al profitto, la visione di una Pontecagnano sempre meno votata a rispondere ai bisogni sociali, sempre più reattiva agli impulsi degli imprenditori. Non una programmazione in linea con le ragioni storiche che ci vogliono comunità, ma un biglietto di sola andata per diventare la periferia suburbana di Salerno, con la trasformazione di una città di 37 km² in un dormitorio senz’anima. Di questa vicenda resta la tristezza della mancata tutela di un luogo riconosciuto e riconoscibile come di cultura e la crescente consapevolezza di quanto l'amministrazione non sia in linea con il suo passato di opposizione (2012 manifestazione per salvare il Cinema organizzata dall’allora direttivo PD) e sia sempre più lontana dall’incarnare il buon governo. Solo nel 2010 il Comitato “Salviamo il Cinema Nuovo” costituito, tra gli altri, dall’attuale Sindaco Giuseppe Lanzara, volle intitolare il Cinema ad Angelo Vassallo il Sindaco pescatore. Una targa venne affissa a seguito di una cerimonia alla presenza di Dario, figlio di Angelo, la stessa targa che oggi è stata tolta senza nessun riguardo.Togliere la targa del Sindaco pescatore, è secondo il nostro gruppo un’espressione di mancanza di interesse circa il valore simbolico della stessa, un atto di grande superficialità. La massima espressione di comportamenti politici infantili, che delegittimano anche le battaglie giuste fatte nel passato".

Sinistra Italiana

Sinistra Italiana, invece, parla di “opportunità mancata” e di “ennesima mancata promessa dell’amministrazione Lanzara”. La cosa più giusta, secondo Si, sarebbe stata acquisire l’immobile e recuperarlo “come centro culturale per la città”. “Da quanto si legge dalle carte – è quanto recita la nota di Sinistra Italiana - emerge un’operazione immobiliare che, per quanto legittima, è carente sotto molti punti di vista e rispondere unicamente a logiche di mercato immobiliare in completa contrapposizione a quelli che sono i bisogni sociali. Il bisogno di attività creativa, di attività ludiche, di luoghi qualificati perché nell’immaginario collettivo votati all’incontro. Oltretutto viene sacrificato un luogo già riconosciuto come luogo di cultura e di scambio da un’intera comunità, che sarebbe potuto essere oggetto di programmazione e investimenti sul territorio. Un luogo che è stato tramutato in un cimitero culturale in centro città. Ci auguriamo che si proceda all’acquisizionedel piano terra per ricavarne uno spazio pubblico per la collettività come un piccolo auditorium, una sala convegni o uno spazio per mostre ed incontri”.