Cinghiale in strada, la denuncia del comitato Dragonea: "Nuova tragedia sfiorata"

Tragedia sfiorata ieri sera lungo la Sp 75 Avvocatella. A raccontare la spiacevole esperienza un motociclista residente a Dragonea, il quale, nel rincasare, si è imbattuto in un cinghiale che ha attraversato improvvisamente la strada. A salvarlo sono stati i suoi ottimi riflessi, che hanno scongiurato un incidente.

L'intervento del Comitato

"Ricordiamo - scrive il Comitato Civico Dragonea - che non sono solo gli ungulati gli unici animali che popolano questa zona ma anche volpi e tassi. Non si contano più ormai gli investimenti di auto di questi animali e lo raccontiamo ormai quasi quotidianamente". Di qui la richiesta alle autorità preposte ad intervenire prontamente sul fronte dell'illuminazione pubblica: "Sono incessanti i nostri appelli rivolti agli enti locali di far presto nel mettere in sicurezza questa strada e realizzare anche la tanto agognata illuminazione allo stesso tempo non si esime di responsabilità la Regione Campania che è tenuta a gestire ed attuare le necessarie contromisure volte a controllare la popolazione di questi animali selvatici. La nostra voce sarà sempre alta su queste tematiche perché hanno a che fare con la sicurezza dei nostri cittadini. A questi ultimi rinnoviamo la nostra esortazione di guidare con prudenza e con velocità controllate perché questi fatti ci dimostrano quanto siano imprevedibili questi accadimenti".