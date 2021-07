"Basta danni: basta cinghiali": gli agricoltori della Coldiretti in piazza

Si tratta di una mobilitazione straordinaria che si terrà in contemporanea anche negli altri capoluoghi di provincia e in tutte le regioni

Basta danni, basta campi devastati, basta incidenti.

Questo l'urlo degli agricoltori che scendono in piazza per un flash mob contro i cinghiali. Ad organizzare la manifestazione, la Coldiretti, davanti alla Prefettura di Salerno, domani, giovedì 8 luglio, dalle ore 10. Si tratta di una mobilitazione straordinaria che si terrà in contemporanea anche negli altri capoluoghi di provincia e in tutte le regioni: saranno presenti anche i sindaci delle aree più colpite con i gonfaloni dei Comuni e la deputazione regionale e nazionale.