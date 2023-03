Famiglia di cinghiali a spasso al parco del Seminario: la segnalazione

Non è la prima volta che dei cinghiali vengano avvistati nel parco del Seminario: questa mattina, un lettore a passeggio nel polmone verde di via Laspro, infatti, ha immortalato in uno scatto una famiglia di ungulati a spasso in quell'area.

L'appello

Mamma cinghiale e cuccioli si sono concessi una visita al parco, dove, tuttavia, molto spesso, sono presenti anche i cani con i loro proprietari, oltre che i bambini: l'appello del lettore, dunque, è di monitorare meglio il parco, affinchè non si verifichino episodi rischiosi per l'incolumità pubblica.