Emergenza cinghiali nell'area dei Picentini, tavolo tecnico a Giffoni Valle Piana 

La presenza sempre più cospicua dei cinghiali nelle aree urbane e rurali della Campania rappresenta un problema non più trascurabile. Si parla di una vera e propria invasione, che costituisce un rischio per i cittadini, oltre che una tragedia dal punto di vista economico, con i contadini che subiscono la distruzione delle proprie colture. La problematica tocca da vicino anche il comune picentino di Giffoni Valle Piana, dove, mercoledì 10 luglio, presso l'Aula Consiliare "Salvatore Saggese" del palazzo comunale, si è tenuto l'incontro, aperto alla cittadinanza, mirato ad adottare soluzioni efficaci per arginare e contrastare i danni provocati dall'azione dei cinghiali presenti sul territorio.

L'incontro

Un tavolo tecnico fortemente voluto dall'assessore all'Agricoltura, Marianna Ulturale, che ha aperto il convegno: “Bisogna creare sinergia tra cittadini, amministrazioni e tutti gli enti di competenza per far fronte a questa emergenza. Oggi qui ci sono tanti agricoltori, raccoglieremo le testimonianze dei presenti, di coloro che hanno subito danni. Il nostro è un paese agricolo, quindi parlare di questa problematica e trovare soluzioni, è fondamentale. È necessario intraprendere urgenti iniziative volte a prevedere un sistema adeguato di misure preventive e di contrasto nel rispetto delle normative; il Comune attiverà uno sportello dedicato per la gestione delle segnalazioni dei danni finalizzato alla costruzione di una casistica che consenta di attivare ulteriore forme di contenimento del fenomeno, ivi compreso la possibilità di azioni di abbattimento selettivo anche nelle aree parco come previsto dalla legge, attraverso un accordo di collaborazione tra Comune, ATC ed Ente Parco". Le misure a disposizione da intraprendere sono due: avviare i sistemi di repressione attiva degli ungulati, applicando la normativa regionale, che consente ai proprietari dei terreni agricoli o conduttori in affitto, dotati di idonea licenza di caccia, previo un breve corso formativo in DAD e una verifica finale a cura dell’ATC, di poter presidiare i propri terreni ed abbattere i cinghiali che invadono i propri fondi, e l' apertura, a cura del GAL Colline Salernitane del Bando 4.4.1. che finanzia fino a 30 mila euro al 100% a fondo perduto i proprietari o affittuari di terreni agricoli per la realizzazione di specifiche recinzioni per prevenire danni da animali selvatici. "Gal Colline Salernitane, Ente Montano e Comune stanno facendo un lavoro importante per trovare una soluzione a questo problema molto sentito negli ultimi mesi, siamo qui per accogliere le istanze dei cittadini e trovare soluzioni", è intervenuto Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana. Tanti gli agricoltori presenti che hanno manifestato sconforto e sdegno, afflitti dal fatto che l'emergenza cinghiali va a gravare su una situazione già di per sé difficile, per la stagione non proprio prospera che stanno vivendo noccioleti e castagneti della zona, che danno sempre meno frutti. L'incontro coordinato dal Direttore del Gal Colline Salernitane, Eligio Troisi, ha visto la presenza del presidente dell'ATC, Guglielmo Storti, del rappresentante dell'Ente Parco Regionale Monti Picentini, Gianbenedetto Chiurmino, del presidente del Consiglio Comunale, Luigi Bernabó, della comandante dei vigili urbani, Giulia Cascino.