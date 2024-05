Cinque mesi di attesa per una visita specialistica, Polichetti: "Serve un piano straordinario della Regione"

Inammissibili cinque mesi di attesa previsti per una visita specialistica di Isteroscopia all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, secondo Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl provinciale e primario del reparto di Gravidanza a Rischio presso l’ospedale salernitano. Polichetti lancia un grido d'allarme sulle lunghe liste d'attesa e chiede interventi immediati per garantire cure tempestive ai pazienti. "Le lunghe liste d'attesa al Ruggi sono inaccettabili - ha osservato - I pazienti meritano rispetto e un accesso rapido alle cure necessarie. Non è ammissibile che chi non può permettersi cure private debba aspettare così a lungo per una visita fondamentale come l'Isteroscopia".

Esprimendo profonda preoccupazione per la situazione attuale e sottolinea la necessità di un intervento da parte delle autorità regionali, il sindacalista e primario rivolge il suo appello: