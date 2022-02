Edificio privato pericolante: modifiche alla circolazione ferroviaria sulla Napoli-Nocera Inferiore-Salerno

In attesa dei provvedimenti amministrativi e per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio, che potrebbero proseguire fino a 30 giorni, i treni saranno limitati e sostituiti con bus nella tratta tra Torre Annunziata e Napoli San Giovanni Barra