Mobilità professionale, la Cisl Giovani: "Occasione per acquisire competenze"

“Per promuovere la mobilità professionale e aiutare a ridurre il fenomeno dell'emigrazione giovanile nel sud Italia, potrebbe essere utile incrementare l'accesso a programmi di scambio internazionale come l'Erasmus o altri programmi di scambio universitari o professionali". È quanto afferma Luigi Bisogno, presidente della Cisl Salerno Giovani, che interviene sul tema della mobilità professionale dei giovani salernitani.

Mobilità professionale

Secondo la Cisl Giovani la mobilità professione rappresenta un'opportunità per i giovani per acquisire nuove esperienze e competenze. “Tuttavia - spiega Bisogno - spesso la mobilità professionale viene vista come una scelta difficile e rischiosa, soprattutto per coloro che vivono in aree dove le opportunità di lavoro sono scarse o limitate. Inoltre, la mobilità professionale può anche essere vista come un modo per sviluppare le competenze e le conoscenze dei giovani, rendendoli più competitivi sul mercato del lavoro. Ad esempio, attraverso programmi di stage o tirocini, i giovani possono acquisire esperienze pratiche e mettere in pratica ciò che hanno imparato durante i loro studi”.