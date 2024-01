Cisl Salerno, al consiglio generale anche il segretario nazionale Sbarra

Venerdì 2 febbraio, alle ore 9.30, il Consiglio generale della Cisl di Salerno si riunirà presso il salone di rappresentanza della Camera di Commercio. L'incontro, che vedrà la partecipazione del leader nazionale della Cisl Luigi Sbarra, sarà un'occasione per discutere temi di rilevanza e interesse per i lavoratori. "Un punto centrale dell'agenda - fanno sapere dal sindacato - sarà la partecipazione di un gruppo di delegati della Fos Prysmian di Battipaglia. La loro presenza è fondamentale per dare voce alle specifiche esigenze e alle sfide affrontate dai lavoratori in quel contesto industriale". “L'evento del 2 febbraio prossimo rappresenta un passo avanti nella costruzione di un ambiente lavorativo più equo e sostenibile. Sarà il momento anche per riaccendere l’attenzione sulla vertenza della Fos di Battipaglia. Non vogliamo che passi tutto sotto silenzio. In questo sappiamo che potremo contare sull’impegno del segretario Sbarra”, ha detto Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno che coordinerà i lavori del Consiglio generale del sindacato provinciale il prossimo 2 febbraio.