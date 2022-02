Cisl Salerno, convocato l'undicesimo congresso provinciale

Si terrà giovedì 10 e venerdì 11 febbraio 2022 l'undicesimo congresso provinciale della Cisl Salerno. I lavori si apriranno giovedì 10 febbraio, alle 15, presso i saloni del Grand Hotel Salerno (Lungomare Clemente Tafuri, 1 - Salerno).

La prima giornata

L'apertura del congresso sarà affidata all'attrice Gerarda Mariconda, che porterà in scena un monologo di Giorgio Gaber, "Il sogno in due tempi". Alle ore 15.15, invece, ci sarà l'insediamento della presidenza e i relativi adempimenti congressuali. Dopo i saluti istituzionali alle 15.30, dove sono previsti quelli del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e del prefetto Francesco Russo, è prevista per le 15.45 la relazione introduttiva di Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl Salerno. Alle 16.30 i lavori continueranno con gli interventi del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il rettore dell'Ateneo di Salerno, Vincenzo Loia, i vertici provinciali di Cgil e Uil, gli esponenti della Pastorale diocesana del lavoro, ed i sindaci di Fisciano e Capaccio Paestum, Vincenzo Sessa e Franco Alfieri.

La seconda giornata

Venerdì 11 febbraio, sempre nei saloni del Grand Hotel Salerno, si riprende alle 9 con il dibattito tra i delegati. Alle 11 è prevista la consegna delle targhe ai segretari che hanno terminato i mandati statutari, mentre alle 11.30 interverrà Doriana Buonavita, segretaria generale della Cisl Campania. Alle 13, invece, le conclusioni sono affidate a Ignazio Ganga, segretario confederale della Cisl e tra i massimi esperti del tema pensioni in Italia. Dopo la pausa pranzo, alle 15 si riparte con la proclamazione degli eletti. Alle 15.30 sarà convocato il consiglio generale e, successivamente, si terranno le elezioni del segretario generale, della segreteria provinciale, del comitato esecutivo, del coordinamento donne e del presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. Per partecipare è necessario essere in possesso del Super Green Pass.