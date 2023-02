Cisl Salerno a lutto, muore il segretario provinciale Gerardo Ceres

Mondo del sindacato a lutto in provincia di Salerno per l’improvvisa scomparsa di Gerardo Ceres, dal 2017 segretario provinciale della Cisl di Salerno. Ceres, 60 anni, originario di Caposele (Avellino), ha trascorso gran parte della sua vita a difesa dei lavoratori. Nel 1983 si iscrisse alla Filca Cisl (Federazione dei lavoratori edili); poi ne divenne operatore e nel 2002 fu eletto come segretario generale della sezione di Salerno e poi della Campania.

Il cordoglio

Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio il consigliere regionale Andrea Volpe: “Sono profondamente sconvolto per la prematura scomparsa dell’amico Gerardo Ceres. Gli siamo tutti grati per l’impegno profuso per tantissimi anni al fianco dei lavoratori.Ho avuto il piacere di conoscerlo diversi anni fa e ho apprezzato la sua correttezza e la sua devozione verso il sindacato e verso tutte le persone che proteggeva ogni giorno.Ciao Gerardo, ci mancherai.Mi è dispiaciuto tanto non poterti salutare un’ultima volta”. “Se ne va un uomo con una grande dignità” scrive su Fb la vice sindaca di Salerno Paky Memoli.