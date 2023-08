Sanità, la proposta della Cisl: "Attivare sistema bodyscam per i soccorritori"

Attivare il sistema bodycam come strumento per i soccorritori del 118. La richiesta arriva dalla Cisl Fp di Salerno che si sofferma sul problema sicurezza per gli operatori sanitari. “Oggi il mondo del soccorso è in una forte fase di trasformazione – scrive il sindacato – Sempre meno medici accettano di entrare a far parte del 118 per paura. Poche tutele assicurative, poco supporto di sistema, e un rischio di aggressioni e di cause che diventa ogni giorno più pesante e difficile”.

La proposta

Per questo motivo, il Servizio Sanitario sta prendendo in considerazione in molte realtà la possibilità di dotare i soccorritori di bodycam ed elementi capaci di collegare visivamente la Centrale Operativa con il professionista sul luogo dell’incidente o nella casa del paziente. “I motivi per considerare la bodycam come un dispositivo di grande interesse sono molteplici. Il supporto immediato di immagini e audio rende il soccorritore, l’infermiere e il medico del 118 sempre più colonna portante del soccorso” dichiarano il capo dipartimento Sanità pubblica e privata della Cisl, Pietro Antonacchio, e il segretario provinciale del sindacato Alfonso Della Porta. “Quindi avere una bodycam che dia alla Centrale Operativa una visione della situazione o una serie di elementi valutativi non è una cosa da sottovalutare. Inoltre, a causa delle ripetute aggressioni a carico del personale sanitario, la bodycam può rappresentare un buon deterrente, o comunque una prova tangibile di un evento che altrimenti – concludono - andrebbe dimostrato e denunciato”.