La Città di Agropoli celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il 4 novembre 1918 venne celebrato l’armistizio (patto di Villa Giusti), che pose fine alle ostilità tra l’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. Nel 1919, venne istituita la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate per commemorare la vittoria italiana nella Prima Guerra mondiale. La Città di Agropoli, come di consueto, celebrerà tale giornata. In virtù dell’emergenza sanitaria in atto, è stato ridotto il programma della manifestazione, che prevederà domani, alle ore 10,30, l’alzabandiera e la deposizione della corona, da parte del sindaco della Città di Agropoli, Adamo Coppola, presso il monumento ai caduti. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid19.