Caso Mandia, la famiglia denuncia il college nel quale l'ebolitano si è tolto la vita

Riflettori nuovamente puntati sul suicidio di Claudio Mandia, lo studente di 17 anni di Eboli, morto a New York nella notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2022. Il ragazzo si impiccò nel college americano che frequentava, l'EF Academy di Thornwood. I genitori del ragazzo, come riporta il Corriere della Sera, hanno deciso di denunciare l'istituto privato nel quale Claudio si è tolto la vita. Attraverso l'avvocato George Bochetto, la famiglia di Claudio Mandia ha denunciato in maniera civile, alla Corte Suprema dello Stato di New York, il college: nella denuncia sono coinvolti il direttore dell'istituto, il dean (una sorta di rettore), la psicologa del college ed altri dipendenti dell'istituto. Da quanto si è appreso, il 17enne sarebbe stato sorpreso a copiare un compito di matematica: come punizione, sarebbe stato messo in isolamento per tre giorni, in attesa dell'espulsione che potenzialmente gli avrebbe potuto impedire il prosieguo degli studi negli Stati Uniti. Nella sua stanza, Claudio si è tolto la vita.

La ricostruzione

Nove, le accuse mosse dalla famiglia del ragazzo contro il college: tra queste, la "morte procurata dai comportamenti dell'istituto, detenzione abusiva, negligenza nella gestione di vari aspetti della vita accademica e, soprattutto, dai trattamenti disciplinari, sofferenze psicologiche consapevolmente inflitte, maltrattamenti e abuso di minori". La scuola, secondo la famiglia Mandia, avrebbe saputo che il minore minacciava di suicidarsi eppure non avrebbe rinunciato a tenerlo in isolamento per giorni. Il ragazzo, malnutrito, avrebbe chiesto aiuto via mail e avrebbe ricevuto la breve visita di alcuni compagni, per salutarli un'ultima volta prima dell'espulsione: questi ultimi avrebbero notato segni di ferite attorno al collo, avvisando la scuola.