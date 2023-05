Morte di Claudio Mandia, bocciata la richiesta di trasferimento del processo in Svizzera 

Il processo sulla morte di Claudio Mandia non sarà spostato in Svizzera. A deciderlo la giudice Alexandra Murphy della Supreme Court della Contea di Westchester, che ha respinto la richiesta della EF Academy, la boarding school frequentata dal ragazzo, di spostare la causa.

La decisione

Il giudice, come riportato da Il Mattino, ha chiesto agli avvocati di partecipare ad una conferenza preliminare che verrà fissata entro breve. Secondo Murphy non vi è alcuna motivazione che giustifichi lo spostamento della causa: "Tale azione non ha alcun nesso con Zurigo".