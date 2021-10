Cliente nel locale senza Green Pass, a Maiori: denunciato insieme al gestore

E' finito nei guai, il gestore di un locale di Maiori, dove, ieri sera, i carabinieri hanno scovato, tra gli avventori, un cliente sprovvisto di Green Pass. Anche per lui, oltre che per il titolare, è scattata la sanzione di 280 euro.

L'altra denuncia

Come riporta Il Vescovado, poi, i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno denunciato un uomo poiché, a seguito di sinistro stradale con la sua vettura, senza feriti, è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.