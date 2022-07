Cambio al vertice della Cna Salerno: Simona Paolillo nuova direttrice

Cambio al vertice della Cna di Salerno. Paolo Quaranta, da 47 anni alla direzione dell’associazione degli artigiani salernitani, lascia il testimone a Simona Paolillo (già project manager di Cna), nuovo direttore e con i suoi 43 anni il più giovane d’Italia nel nuovo ruolo tra tutte le associazioni provinciali Cna d’Italia.

Il passaggio di testimone

“Ho consegnato insieme alle dimissioni un bilancio attivo - ha sottolineato Paolo Quaranta - lascio un’associazione viva, vivace, in buona salute e non posso che esserne orgogliosa. La Cna oggi può navigare da sola con un equipaggio forte e coeso" ha concluso Quaranta. "Paolo - ha sottolineato Simona Paolillo - resterà per sempre un punto di riferimento e un grande maestro. L'esigenza principale attualmente, in un momento di grande smarrimento politico ed istituzionale come questo è avere la capacità di essere affidabili ed essere punto di riferimento per le più piccole imprese, lavorare per loro e con loro".