Trovato in possesso di cocaina: 21enne arrestato per spaccio a Nocera Inferiore

La Polizia di Stato C.G., un giovane di Cava de' Tirreni del 2003, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore nel centro cittadino.

L'arresto

Durante il controllo, C.G. è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina e di una considerevole somma di denaro. Il giovane è stato condotto in Commissariato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Attualmente, C.G. si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo.