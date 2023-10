Trovato con 220 grammi di cocaina: arrestato 49enne grazie al fiuto di "Attila"

E' ritenuto dai carabinieri di Sorrento colui che riforniva clienti di rango della Costiera Sorrentina e Amalfitana il 49enne incastrato dal fine fiuto di Attila, il pastore antidroga che ha già consentito ai suoi colleghi umani dell'arma di mettere a segno importanti risultati nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

La droga, circa 220 grammi, è stata scovata in un armadio dell'abitazione dell'arrestato a Positano: suddivisa in dosi singole avrebbe fruttato circa 50mila euro. Insieme con la cocaina di ottima qualità, i carabinieri dell'Aliquota Operativa di Sorrento hanno sequestrato anche ingente materiale per il confezionamento, tra bustine di cellophane e bilancini di precisione. Al 49enne, finito ai domiciliari, la Procura di Salerno contesta il reato di detenzione di droga a fini di spaccio.