Nuovo arresto per droga a Salerno. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme ad una Squadra di Intervento del X Reggimento Campania di Napoli hanno ammanettato un uomo, G.G le sue iniziali, poiché, al termine di una perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 3,23 grammi di cocaina e di ben 2.300 euro in contanti.