Spaccio di cocaina e crack ad Eboli: scattano quattro arresti

Nuovo blitz anti-droga ad Eboli. Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno quattro persone per spaccio: si tratta di A.M., G.C. e F.C. accusati di spaccio di cocaina a bordo delle loro auto e di A.L, residente però a Battipaglia, il quale è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di crack.

Le indagini

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 20 grammi di cocaina e 51 grammi di crack. I militari dell’Arma hanno rafforzato i controlli per sgominare il traffico di sostanze stupefacenti che, da sempre, è presente in molti comuni della Piana del Sele.